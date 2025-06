Il docente all’esame da liutaio | Torno alunno per Stradivari

Andrea Caputo, docente di educazione musicale con una passione travolgente per la liuteria, ha deciso di tornare al suo primo amore: Stradivari. A soli 32 anni, dalla Puglia a Cremona, vive il sogno di perfezionarsi come liutaio, tra studio e dedizione. La sua biografia è un viaggio tra passione e determinazione, dimostrando che il cuore può guidare anche le scelte più ambiziose. E questa storia ci insegna che…

Il professore alla prova di maturità . Ma come studente e per il suo grande amore: la liuteria. La biografia di Andrea Caputo è una storia di passione, di amore: 32 anni, pugliese, un contratto a tempo indeterminato come docente di educazione musicale alla secondaria di primo grado di Pizzighettone e il sogno di diventare liutaio. "Venivo a Cremona una volta al mese, all’accademia Stauffer. Frequentavo il corso di viola con il maestro Bruno Giuranna. Senonché, essendo a Cremona, sono rimasto affascinato dall’aspetto artistico e manuale del mestiere. Mi sono detto: “Proviamo a vedere questa scuola di liuteria“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il docente all’esame da liutaio: "Torno alunno per Stradivari"

