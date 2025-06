Il director di Stellar Blade è deluso dalle mod su PC vorrebbe che i fan osassero di più

Il director di Stellar Blade 232, Kim Hyung-tae, è rimasto sorpreso dal successo del gioco su PC, ma desidera di più dai fan: vuole vedere mod audaci, innovative e che arricchiscano davvero l’esperienza di gioco. Dopo un debutto da record su Steam e un entusiasmo globale, invita la community a osare di più, trasformando le mod in veri strumenti di creatività e divertimento. È il momento di spingere i confini e rendere Stellar Blade ancora più unico!

Il director di Stellar Blade non nasconde la sua sorpresa di fronte al successo travolgente del gioco su PC, ma una cosa lo ha lasciato perplesso: le mod create fino a questo momento non sono state abbastanza audaci. Dopo un lancio da record su Steam e una community globale in fermento, Kim Hyung-tae ha espresso il desiderio di vedere i fan spingersi oltre i semplici cambiamenti estetici, e contribuire in modo più creativo e giocoso all’universo del titolo. Dopo aver conquistato i giocatori su PS5, Stellar Blade ha esteso il suo dominio anche su PC, superando i 180.000 giocatori simultanei solo due giorni dopo il lancio. 🔗 Leggi su Game-experience.it