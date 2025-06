Il debito pubblico sale a 3.063 miliardi e aumenta la quota in mano a stranieri | è al 32,4%

Il debito pubblico italiano continua a crescere, raggiungendo i 3.063 miliardi di euro, con una quota sempre più saldata nelle mani degli stranieri, salita al 32,4%. Nonostante le rassicurazioni ufficiali, i dati indicano che il ritorno del debito nelle mani italiane è ancora lontano. La realtà evidenzia un quadro complesso e preoccupante, che richiede attenzione e strategie mirate per tutelare il futuro del Paese.

Il debito pubblico non sta “tornando nelle mani italiane” come da propaganda governativa. La Banca d’Italia ha fatto sapere che a marzo l’indebitamento delle amministrazioni pubbliche ha toccato quota 3.063,5 miliardi, 30 in più rispetto al mese prima, ma ad aumentare è la quota in mano a stranieri. Che è passata dal 31,9 al 32,4% del totale. Quella detenuta dagli altri residenti, principalmente famiglie e imprese non finanziarie, è al contrario lievemente diminuita al 14,3% dal 14,4% del mese prima. Ha continuato a calare anche la quota del debito detenuto da Bankitalia che, ad aprile, è scesa al 20,2% (dal 20,5 del mese precedente). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it