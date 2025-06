Il debito pubblico italiano raggiunge un nuovo record ad aprile 2023

Il debito pubblico italiano tocca un nuovo record ad aprile 2023, segnando un aumento di 30,1 miliardi rispetto al mese precedente e raggiungendo quota 3.063,5 miliardi. Secondo la Banca d'Italia, questo incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, la crescita delle disponibilitĂ liquide del Tesoro e altri fattori finanziari. Una situazione che mette in evidenza le sfide e le implicazioni per il nostro Paese, richiedendo attenzione e strategie mirate per il futuro.

Nuovo record del debito pubblico italiano ad aprile. Secondo quanto comunica la Banca d'Italia, è aumentato di 30,1 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.063,5 miliardi. L'incremento "riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (21,5 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (7,2 miliardi, a 69,4), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,4 miliardi)".

