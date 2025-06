Il debito pubblico italiano ha toccato un nuovo record | più di 3mila mld di euro

Il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo record storico, superando i 3.000 miliardi di euro ad aprile. Questa cifra impressionante riflette le sfide e le complessità della nostra economia, sollevando interrogativi sulla sostenibilità futura delle finanze pubbliche. Secondo la Banca d’Italia, il debito si mantiene in crescita, evidenziando l’urgenza di strategie mirate per ridurre questa entità . Ma quali sono le implicazioni concrete per cittadini e imprese?

