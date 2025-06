Il Ct Firenze si laurea campione d’Italia veterani di tennis

Un’impresa entusiasmante quella del Ct Firenze, che conquista il titolo di campione d’Italia nel torneo veterani over 50. Sul prestigioso campo di Marina di Massa, i nostri campioni hanno dimostrato forza, tenacia e spirito di squadra, portando a casa un risultato storico per il club. Un trionfo che celebra la passione e l’eccellenza italiana nel tennis. La vittoria del Ct Firenze è un esempio di determinazione e orgoglio sportivo.

FIRENZE – Il Ct Firenze sale sul gradino più alto del podio nel Campionato italiano veterani over 50 maschile, al termine di un weekend che ha incoronato i tennisti dello storico circolo cittadino come nuovi campioni d’Italia. Sui campi in terra rossa di Marina di Massa, la squadra guidata dal capitano Andrea Mazzocchi e composta da Lorenzo Pennisi, Pietro Pennisi, Tommaso Marzili, Michele Baroncelli e Lorenzo Tresanini ha superato in sequenza le avversarie di Cervia, Cuneo e Pordenone, conquistando il titolo tricolore. Determinante la vittoria contro il team di Cervia, con Lorenzo Pennisi che ha dominato il suo singolare con un netto 6-1 6-1, seguito da un successo in rimonta di Tommaso Marzili per 1-6 7-5 7-5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

