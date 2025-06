Il corteo per dire no all' impianto Edison Il comitato permanente | Jesi ha parlato chiaro

strade di Jesi, unendo le voci in un coro di protesta contro l’impianto Edison. La forza del movimento ha dimostrato quanto sia importante la partecipazione civica per tutelare il nostro ambiente e il nostro domani. È evidente: quando si uniscono le forze, il cambiamento diventa possibile.

JESI – Un successo che ha superato ogni aspettativa e che ha visto migliaia di cittadini di tutte le età e provenienze camminare insieme, fianco a fianco, per difendere il territorio della città. Una manifestazione riuscitissima, un serpentone lunghissimo di persone che hanno attraversato le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il corteo per dire no all'impianto Edison. Il comitato permanente: «Jesi ha parlato chiaro»

In questa notizia si parla di: jesi - corteo - dire - impianto

Mancini e Di Francisca contro lo smaltimento dell'amianto a Jesi: "Venite al corteo di protesta" - Mancini e Di Francisca, due ori jesini, si uniscono nel lanciare un grido di allarme contro lo smaltimento dell’amianto a Jesi.

#Jesi, il “no” all’impianto del corteo Stop Edison per le vie della città https://tinyurl.com/2enwcbkf Vai su Facebook

Jesi, il “no” all’impianto del corteo Stop Edison per le vie della città Vai su X

Il corteo per dire no all'impianto Edison. Il comitato permanente: «Jesi ha parlato chiaro»; Jesi, progetto Edison: istruttoria pubblica dopo il corteo. Conferenza dei servizi: seconda convocazione; Migliaia in corteo contro l’impianto Edison.

Jesi, progetto Edison: istruttoria pubblica dopo il corteo. Conferenza dei servizi: seconda convocazione - Progetto Edison, dopo la manifestazione per dire no, è in corso di svolgimento in Comune l'istruttoria pubblica ... Scrive centropagina.it

Edison, centinaia di persone in piazza a Jesi per dire no all'impianto - Nessuna bandiera di partito in piazza, come da richiesta dell'Assemblea No Edison, anche se erano presenti politici: tra loro il sindaco Lorenzo Fiordelmondo presente. Segnala rainews.it