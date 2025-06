Il contrattacco iraniano è in corso

In un contesto di crescente tensione, il contrattacco iraniano 232 è attualmente in corso, generando allarme e preoccupazione a livello internazionale. Le recenti allerte di razzi, tra cui quelle diffuse in Galilea e altre zone chiave, evidenziano la complessità e la pericolosità della situazione. Restate sintonizzati per aggiornamenti dettagliati e analisi approfondite su questa crisi sempre più intricata.

? Rocket Alert 19:38:42 - 274 Alerts?: • Upper Galilee — Beit HaEmek, Beit Jann, Mikhmanim, Tal-El, Kishor, Achihud, Safed - 'Akbara, Lochamei HaGetaot, Mazra'a, Nachaf, Amka, Lavon, Sheikh Danun, Yasur, Shefer, Shomrat, Ein Kamonim, Kfar Shamai, Kfar Masaryk, Ein. pic.twitter. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il contrattacco iraniano è in corso

In questa notizia si parla di: contrattacco - iraniano - corso - kfar

“Israele, contrattacco a Iran imminente”/ Usa si tirano fuori e provocano: “Teheran? Spettacolare fallimento” - A rivelarlo sono fonti di Tel Aviv citate dalla tv americana Nbc al termine della riunione del gabinetto di guerra. Scrive ilsussidiario.net

Israele sceglie gli obiettivi del contrattacco. Gallant: «L'Iran ha mani sporche di sangue, le taglieremo ovunque» - Il premier all’apertura della riunione di governo settimanale, rinviata di tre giorni dopo l’attacco iraniano nella notte ... Come scrive corriere.it