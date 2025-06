il Consiglio comunale di Bari approva il rendiconto 2024 | risultato d' amministrazione a 540 milioni

Il consiglio comunale di Bari ha approvato con successo il rendiconto di gestione per il 2024, attestando un risultato d’amministrazione di ben 540 milioni di euro. Un traguardo importante che segna la ripresa e la stabilità finanziaria della città, dopo le polemiche e le tensioni degli ultimi giorni. Questo risultato testimonia la volontà dell’amministrazione di consolidare la fiducia dei cittadini e di puntare a un futuro sempre più solido e trasparente.

Il Comune di Bari ha approvato il rendiconto di gestione per il 2024 nella seduta odierna dell'assemblea. Un sì importante giunto a maggioranza dopo le polemiche dei giorni scorsi in cui, per lo slittamento dei tempi, era arrivata la diffida della Prefettura illustrata dal centrodestra il 20. 🔗 Leggi su Baritoday.it