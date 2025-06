Il concerto nel cuore di Milano con la musica delle nuove generazioni

Vivi l’atmosfera vibrante di Milano al Castello Sforzesco, venerdì 4 luglio, con ‘Correnti, suoni e visioni dal presente’! Promosso dal prestigioso CPM Music Institute, questo evento celebra le nuove generazioni di talenti musicali, portando sul palco un’energia fresca e innovativa. Un’occasione unica per scoprire le tendenze sonore più promettenti e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza musicale indimenticabile. Non perdere questa straordinaria serata, dove passato e futuro si incontrano in un crescendo di emozioni.

