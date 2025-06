Il Comune rilancia il Centro per uomini autori di violenza | circa 50 gli utenti presi in carico Cambia la gestione

Il Comune di Pescara rilancia il centro dedicato agli uomini autori di violenza, con circa 50 utenti presi in carico dal Cuav Itinere. Dal 2 maggio scorso, la gestione passa a L’Elefante Società Cooperativa Sociale, pronta a offrire un percorso di recupero e reintegrazione più efficace. Un progetto complesso, i cui numeri possono oscillare in base a vari fattori, ma che rappresenta un passo fondamentale verso una comunità più sicura e solidale.

Sono circa 50 gli utenti presi in carico dal Cuav Itinere (Centro uomini autori di violenza) del Comune di Pescara, con sede in via Luigi Polacchi e un nuovo gestore dal 2 maggio scorso: L'Elefante società cooperativa sociale. "Un percorso complesso, i cui numeri possono oscillare in base a.

