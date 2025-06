Il Como parte forte sul mercato | ufficiale l’arrivo di Martin Baturina

Il Como si conferma protagonista sul mercato con l’arrivo di Martin Baturina, talento croato proveniente dalla Dinamo Zagabria. Questo primo colpo rafforza le ambizioni dei lariani per la prossima stagione, dimostrando determinazione e visione sportiva. Con il suo talento, Baturina potrà portare nuova energia e qualità al centrocampo. Il futuro della squadra si fa sempre più interessante, e i tifosi possono sognare in grande con questa acquisizione di alto livello.

Nuovo acquisto del Como: in arrivo dalla Dinamo Zagabria, è il primo colpo dei lariani, che confermano le loro ambizioni anche per la prossima stagione Il Como ha ufficializzato l'arrivo del talento croato Martin Baturina, che diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore lariano dal 1° luglio 2025. Il centrocampista, classe 2003, ha firmato

Baturina al Como, ufficiale l'arrivo dalla Dinamo Zagabria del talento croato: quanto è costato, le cifre

Como, ufficiale l'arrivo di Baturina - "Il Como 1907 è lieto di annunciare la firma di un contratto preliminare con il calciatore croato Martin Baturina, che diventerà ufficialmente un giocatore lariano il 1° luglio 2025.

Como, ufficiale l'arrivo di Baturina: tutti i dettagli. Fabregas: "Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave" - Cinque anni di contratto al trequartista classe 2003, con nessuna clausola di recompra prevista nell'accordo.