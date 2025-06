Il CNA rinnova i vertici | Beatrice e Pesce confermati focus sui giovani

Il rinnovo dei vertici CNA di Avellino apre un nuovo capitolo di impegno e innovazione, con Beatrice e Pesce riconfermati alla guida. Durante l’Assemblea, svoltasi il 14 giugno presso la Camera di Commercio, si è discusso di “Una visione Futura” focalizzandosi sui giovani come motore di crescita. Un momento cruciale che segna il nostro percorso verso un futuro di progetti ambiziosi, responsabilità e rinnovamento.

Sabato 14 Giugno si è tenuta, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Avellino, l'Assemblea Elettiva provinciale della CNA. Il tema conduttore dell'assise congressuale è stato "Una visione Futura. Progetti, Impegno e Responsabilità". I lavori sono stati introdotti dal Presidente Luca Beatrice il quale ha sottolineato come "Quattro anni fa il nostro motto congressuale fu la volontà di rimettere la chiesa al centro del villaggio, cioè restituire ad una CNA forte e propositiva il ruolo di motore del cambiamento virtuoso. Oggi, riaffermato l'orgoglio collettivo di sentirsi parte del sistema CNA, una visione futura mirata a produrre effetti ancora più benefici dipenderà dalla nostra capacità di ricostruire il villaggio al passo con i tempi, con un ricambio generazionale della classe dirigente di CNA Avellino con forze giovani nel fisico e nella mente".

