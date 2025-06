Il cestista 33enne Achille Polonara ricoverato per leucemia mieloide aveva sconfitto un tumore ai testicoli nel 2023

Il mondo dello sport si commuove: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e 33enne cestista, è stato ricoverato all'Ospedale Sant'Orsola Malpighi per una leucemia mieloide. Dopo aver sconfitto un tumore ai testicoli nel 2023 e fermato temporaneamente la sua carriera, ora affronta una nuova sfida con coraggio e determinazione. L'annuncio arriva appena adesso, lasciando i tifosi in apprensione ma anche pieni di speranza per il suo ritorno.

Il 9 ottobre 2023 Polonara si era già dovuto fermare a causa di un tumore ai testicoli per cui era stato immediatamente operato Il cestista 33enne della Virtus Bologna Achille Polonara è stato ricoverato per una leucemia mieloide all'Ospedale Sant'Orsola Malpighi.

Achille Polonara, il dramma del cestista: colpito da "leucemia mieloide" - Achille Polonara, eroe della pallacanestro italiana, affronta un momento difficile: la leucemia mieloide ha colpito il suo percorso di vita e carriera.

