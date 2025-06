Il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio

Una scena insolita e avventurosa quella di ieri ad Arco, dove i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in campo ingegno e coraggio per salvare un cavallo rimasto intrappolato in un rio interrato. La loro prontezza ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il valore del servizio di emergenza. Un intervento che resterà nella memoria di tutta la comunità, testimonianza di come il coraggio possa fare la differenza in situazioni improvvise.

Un intervento piuttosto curioso quello che ha visto protagonisti nella giornata di ieri, domenica 15 giugno, i vigili del fuoco di Arco. La squadra dei volontari, infatti, nella mattinata √® stata chiamata a recuperare un cavallo finito, non si sa ancora bene come, in un rio interrato nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ¬© Trentotoday.it - Il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio

In questa notizia si parla di: cavallo - scivola - resta - intrappolato

Arco, il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio 15 giugno; Benitos scivola, tante illazioni: Pretattica? Ma non scherziamo. Ok le chiacchiere ma si esagera; Un cavallo resta bloccato sul tetto di una casa per l'alluvione in Brasile: il video del salvataggio.

Cane scivola in un pozzo, restando intrappolato in un tubo di cemento: il salvataggio straordinario - Il cane era scivolato in un pozzetto ed era rimasto intrappolato in un tubo di cemento interrato senza una via di fuga. Riporta greenme.it

Cavallo cade in un fosso e resta intrappolato: salvato dai vigili del fuoco - Scivola e cade in un canalone per 50 metri: morto vigile di 26 anni, grave l'amica di cordata Incidente sulle Piccole Dolomiti: Andrea Callegaro, agente della polizia locale di Thiene, è morto a ... Scrive youmedia.fanpage.it