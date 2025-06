Il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio

Una scena insolita e affascinante quella di ieri ad Arco, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un cavallo intrappolato in un rio interrato. Un'operazione che ha richiesto competenza e rapidità , mostrando ancora una volta il valore della loro dedizione. Ma come si è concluso questo salvataggio? Scopriamolo insieme.

Un intervento piuttosto curioso quello che ha visto protagonisti nella giornata di ieri, domenica 15 giugno, i vigili del fuoco di Arco. La squadra dei volontari, infatti, nella mattinata è stata chiamata a recuperare un cavallo finito, non si sa ancora bene come, in un rio interrato nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio

In questa notizia si parla di: cavallo - scivola - resta - intrappolato

Il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio - Una scena insolita e avventurosa quella di ieri ad Arco, dove i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in campo ingegno e coraggio per salvare un cavallo rimasto intrappolato in un rio interrato.

Arco, il cavallo scivola e resta intrappolato nel rio 15 giugno; Benitos scivola, tante illazioni: Pretattica? Ma non scherziamo. Ok le chiacchiere ma si esagera; Un cavallo resta bloccato sul tetto di una casa per l'alluvione in Brasile: il video del salvataggio.

Cavallo scivola e cade in un canale d’acqua: bloccato sotto una lastra di cemento - ARCO (TRENTO) – Domenica 15 giugno si è vissuta una mattinata intensa a Romarzollo, frazione di Arco, dove un cavallo è rimasto bloccato all’interno di un corso d’acqua, rendendo necessario l’interven ... Lo riporta nordest24.it

Cavallo resta intrappolato nelle acque gelide del fiume: salvato dai vigili del fuoco - Lotta contro il tempo dei soccorsi in Turchia e Siria ... Riporta youmedia.fanpage.it