Il caso Paragon non interessa in Italia ma fa scandalo in Europa | il dibattito al Parlamento

Il caso Paragon scuote l'Europa, facendo tremare i pilastri della privacy e della libertà di informazione. Dopo lo scandalo Pegasus, questa nuova vicenda di spionaggio coinvolge direttamente l’Italia, con giornalisti intercettati senza motivo apparente. L’Europarlamento si confronta sulla gravità di questi episodi, evidenziando come la sicurezza digitale sia ormai una questione fondamentale per l’intera Unione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo allarme che non può essere ignorato.

Il caso Paragon approda all'Europarlamento. Dopo lo scandalo Pegasus, un'altra vicenda di spionaggio che riguarda da vicino l'Italia, dove i giornalisti di Fanpage.it Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino sono stati intercettati senza sapere da chi e perché, scuote l'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Paragon, Mediterranea: “Noi spiati dai servizi dal 2019. Abbiamo le prove” - Dal 2019, i membri del caso Paragon Mediterranea sostengono di essere spiati dai servizi segreti, con prove comprovate.

Un gruppo di europarlamentari è venuto in Italia per approfondire il caso Paragon: hanno ascoltato i due giornalisti di Fanpage colpiti dallo spyware Graphite, ma anche il direttore del Dis – che coordina i servizi segreti -, politici e Ong. "È uno scandalo europe

Con lo scandalo Paragon, siamo davanti a uno dei più gravi attacchi spyware mai registrati contro cittadini europei. Ne ho parlato oggi alla Commissione LIBE del Parlamento europeo. Ho detto che il quadro è allarmante soprattutto perché il governo italiano n

I parlamentari Ue sul caso Paragon: "È uno scandalo europeo, ci sono molti altri giornalisti spiati" - Un gruppo di europarlamentari è venuto in Italia per approfondire il caso Paragon: hanno ascoltato i due giornalisti di Fanpage colpiti dallo spyware ...

Paragon smentisce il Copasir, l'opposizione attacca il governo. Renzi: "Meloni vuole insabbiare scandalo" - Il caso Paragon è un "Watergate all'italiana", commenta Renzi dopo che l'azienda produttrice del software usato per spiare Francesco Cancellato ...