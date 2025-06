Il caso Legrottaglie svergogna la sinistra | è la drammatica conferma che il dl Sicurezza era necessario

Il tragico caso dell’omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie scuote profondamente il panorama politico italiano, svelando con forza quanto fosse urgente e necessario il dl Sicurezza. La drammatica conferma di questa esigenza si riflette nelle conseguenze che hanno coinvolto gli agenti coinvolti nello scontro a fuoco. Un “atto dovuto” che mette in discussione le polemiche sterili e sottolinea l’importanza di politiche di sicurezza più solide e concrete, perché la sicurezza non è mai troppa.

Il caso dell'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie e le conseguenze che sono piombate sui due poliziotti che hanno avuto uno scontro a fuoco con i banditi, uccidendone uno, riaccende i riflettori sull'opportunità del dl Sicurezza e, di contro, su quanto siano state malriposte le energie della sinistra che ha fatto le barricate nel tentativo di bloccarlo. I due agenti sono stati indagati per omicidio colposo. Un «atto dovuto», è stato spiegato. Ciò non toglie che i due agenti si troveranno ad affrontare dei gravi contraccolpi: dal blocco della carriera fino a che il procedimento non sarà concluso alla necessità di assumere una difesa.