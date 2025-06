Il caso Air Cocaine ripercorre su Netflix la storia e indagine sul traffico di droga più assurda di sempre

Il caso Air Cocaine, ripercorso su Netflix, svela la vicenda più incredibile e sorprendente del traffico di droga mai registrata. Quattro francesi arrestati con 700 chili di cocaina in valigia, un valore stimato di oltre 50 milioni di euro, e una storia che mette alla prova i limiti della verità. Scopriamo insieme come un volo apparentemente innocuo si sia trasformato in un’indagine internazionale senza precedenti, rivelando segreti sorprendenti lungo il cammino.

Il caso, subito ribattezzato "Air Cocaine", ha fatto notizia in tutto il mondo. Il 20 marzo 2013, quattro cittadini francesi sono stati arrestati all'aeroporto di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. All'interno del Falcon 50 sono state scoperte 26 valigie e 700 chili di cocaina. Il valore della merce è stimato in 50 milioni di euro. I due piloti e i due passeggeri, che hanno dichiarato di non essere a conoscenza del contenuto dei bagagli, sono stati immediatamente ammanettati e presi in custodia. Due anni dopo, nell'agosto 2015, il tribunale di Santo Domingo li ha condannati a 20 anni di carcere e ne ha vietato l'estradizione.

