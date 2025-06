Il cantautore scopre il fascino del Calcio Storico Fiorentino e lo racconta ai fan Emozioni ritualità e sport estremo nel cuore di Firenze

il suo sorprendente viaggio nel cuore di una tradizione antica e passionale, scoprendo un mondo di riti, emozioni intense e spirito di squadra che lo hanno travolto. Jovanotti, tra urla e sorrisi, ha vissuto un’esperienza unica, dimostrando che anche il ritmo può nascere da passioni autentiche e radicate nel territorio. La sua scoperta ci invita a riscoprire le nostre radici e ad abbracciare la cultura locale con entusiasmo e curiosità .

S e pensavate che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, fosse solo ritmo, poesia urbana e tramonti su due ruote, dovrete aggiornare il vostro immaginario. Sabato 14 giugno, a sorpresa, il cantautore ha fatto tappa a Firenze non per un concerto o un evento mondano, ma per un'immersione – a dir poco adrenalinica – nel Calcio Storico fiorentino. Tra sabbia sollevata a ogni placcaggio, quartieri in festa e tribune bollenti, l'artista ha raccontato con entusiasmo contagioso la sua prima volta al sabbione di piazza Santa Croce. E sì, si è innamorato.