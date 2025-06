Il Campo scuola torna teatro del ' Ferrarameeting' | attesi centinaia di atleti

Il campo scuola ‘Giampaolo Lenzi’ si prepara ad accogliere nuovamente il Ferrarameeting, un evento atteso da centinaia di atleti che trasforma il territorio in un vero e proprio palcoscenico sportivo. Nonostante le sfide della pandemia abbiano modificato il percorso della manifestazione, l’entusiasmo resta intatto: martedì 24, a partire dalle 19, si aprirà la 29ª edizione di una gara che continua a scrivere pagine di gloria e passione.

