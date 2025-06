Il cammino nucleare dell’Iran | il Jcpoa l’uranio le centrali sotterranee e le bombe di profondità Trump | Putin pronto a mediare

Il cammino nucleare dell’Iran si intreccia con questioni di sicurezza globale, dal JCPOA alle centrali sotterranee e alle bombe di profondità. Mentre la tensione cresce tra Israele e Iran, il ruolo di Putin come mediatore si fa sempre più fondamentale, con Donald Trump che conferma la disponibilità del Cremlino a intervenire. In un contesto di escalation militare e diplomatica, il mondo osserva attentamente gli sviluppi di questa intricata partita geopolitica.

Vladimir Putin “è ponto” a mediare nel conflitto fra Israele ed Iran. Ne è sicuro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon ha specificato che sarebbe stato proprio il capo del Cremlino a chiamare Washington: “ Ne abbiamo parlato a lungo ”. Un ruolo che si preannuncia delicatissimo, mentre continuano i lanci di missili da una parte e dall’altra. (ANSA FOTO) – Notizie.com Sono in molti ad avere dubbi in merito alla mediazione russa, considerando che Mosca tre anni or sono ha aggredito l’Ucraina dando origine ad un conflitto nel cuore dell’Europa che dura tuttora. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il cammino nucleare dell’Iran: il Jcpoa, l’uranio, le centrali sotterranee e le bombe di profondità. Trump: “Putin pronto a mediare”

In questa notizia si parla di: iran - trump - putin - cammino

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Ancora una notte di lanci di missili iraniani su Israele che hanno raggiunto diverse città- Nelle immagini il cielo di Tel Aviv e di Gerusalemme si illumina con le esplosioni di missili intercettati dall'Iron Dome. #guerra #iran #israele Vai su Facebook

Trump, 'aperto all'idea di Putin mediatore, è pronto'; G7, il tempo delle foto opportunity è finito; Il terzo giorno di guerra tra Israele e Iran, Missili su Tel Aviv e Haifa. Netanyahu: Eliminati i vertici dei Pasdaran.

L’accordo con l’Iran c’era e funzionava. E fu Trump a farlo saltare - it della storia: dieci anni fa, grazie anche al lavoro di Federica Mogherini per la Ue, l’intesa sul nucleare fu raggiunta. Secondo huffingtonpost.it

Putin mediatore tra Israele e Iran: l’idea di Trump bocciata al G7, anche Meloni scettica - Dopo l'apertura mostrata da Trump sulla possibilità di favorire un ruolo di mediatore di Putin per risolvere il conflitto tra Israele e Iran, il ministro ... Riporta fanpage.it