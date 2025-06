Il boom degli agriturismi in Brianza In città apre la quinta struttura | Così il nostro borgo è da record

Il boom degli agriturismi in Brianza sta rivoluzionando il turismo locale, con la recente apertura della quinta struttura che rende Besana in Brianza una vera e propria capitale del settore. La nostra provincia si distingue per la qualità e l’ospitalità , grazie a un territorio ricco di percorsi immersi nella natura e aziende agricole dedite ai prodotti a km 0. Fattori che...

Con orgoglio Besana in Brianza può vantare ben 5 agriturismi, di cui uno appena riconosciuto ovvero Cascina Sbianca, un record per la nostra provincia che conta un totale di 25 strutture. Spiega il capogruppo della Lega in Regione Lombardia e consigliere comunale a Besana in Brianza, Alessandro Corbetta: il nostro è un territorio favorevole, ricco di percorsi e aziende agricole che fanno dei prodotti a km 0 il loro punto di forza. Fattori che stanno attirando anche i giovani a investire sulla terra e negli allevamenti con nuove idee di sviluppo e tutela dell’ambiente. ParticolaritĂ di Besana è soprattutto la sua grande estensione (rispetto alla media dei Comuni brianzoli) che pone il nostro paese terzo in tutta la provincia con oltre 16 km quadrati e primo per altitudine, come dimostra la bellezza del paesaggio collinare e pedemontano tipico dell’alta Brianza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il boom degli agriturismi in Brianza. In cittĂ apre la quinta struttura: "Così il nostro borgo è da record"

In questa notizia si parla di: brianza - agriturismi - nostro - record

Siamo entusiasti di annunciare che questa settimana il nostro team parteciperà a Brianza Lavoro, un’opportunità preziosa per entrare in contatto con i migliori talenti dell’area EMEA. Se stai cercando nuove opportunità a Milano o in tutta Europa, vieni a conos Vai su X

Ogni tanto siamo anche un po’ pasticceri…sì, ma a modo nostro!? Oggi prepariamo involtini di carne con un ripieno di formaggio spalmabile, pistacchi e Bologna. Vi aspettiamo per provarli! #veranobrianza #macellaioveranobrianza #ladispensadelmacel Vai su Facebook

Il boom degli agriturismi in Brianza. In città apre la quinta struttura: Così il nostro borgo è da record; I 10 migliori agriturismi non lontano da Monza.

Agriturismi, a Mantova una crescita record - Milano, il capoluogo regionale si colloca praticamente a metà, con 165 ... vocedimantova.it scrive