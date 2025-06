Il Bike Pride a Londra | si pedala tutti nudi

Il Bike Pride di Londra, un evento audace e simbolico, ha visto i ciclisti pedalare nudi attraverso le strade della capitale, attirando sguardi e curiosità. Questa manifestazione, più di una semplice corsa, mira a sfidare la cultura automobilistica e a sottolineare la vulnerabilità dei ciclisti nelle arterie di Londra. I partecipanti sperano così di promuovere un cambiamento culturale e più sicurezza sulle strade della città.

Sabato scorso, l’annuale corsa ciclistica nuda di Londra (anche conosciuta come Bike Pride) ha attraversato la città, attirando l’attenzione dei passanti nella zona commerciale intorno a Oxford Street. Gli organizzatori hanno affermato che la corsa annuale è stata organizzata come manifestazione contro la cultura automobilistica londinese e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vulnerabilità dei ciclisti sulle strade della città. I partecipanti sono invitati a partecipare completamente nudi o in biancheria intima. 🔗 Leggi su Lapresse.it