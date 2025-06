Il Besiktas ha offerto per Anguissa i 18 milioni richiesti dal Napoli ma con bonus inclusi Galetti

Il mercato si infiamma intorno a Anguissa, con il Besiktas che non molla e alza l'offerta a 18 milioni più bonus, tentando di convincere il Napoli. La trattativa si fa sempre più intricata, mentre i partenopei resistono sulla cifra netta richiesta. Se il centrocampista ivoriano dovesse partire, il Napoli potrebbe puntare su Ferguson del Bologna, un nome che potrebbe cambiare gli equilibri della sessione. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti!

Il Besiktas non ha mollato per Frank Anguissa. Il club turco ha alzato l’offerta al Napoli con la cifra richiesta dagli azzurri, ma con i bonus inclusi; il Napoli, invece, vuole quella cifra esclusi i bonus. Se l’ivoriano dovesse partire, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare a Lewis Ferguson del Bologna, connazionale di McTominay e Gilmour. Il Besiktas ha offerto per Anguissa i 18 milioni richiesti dal Napoli, ma con bonus inclusi. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su X: Il Besiktas continua a spingere per Anguissa: l’ultima offerta è vicina ai 18 milioni richiesti dal Napoli, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Besiktas ha offerto per Anguissa i 18 milioni richiesti dal Napoli, ma con bonus inclusi (Galetti)

