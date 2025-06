Il bergamasco Alessandro Antonello è il nuovo direttore generale del Marsiglia

Bergamasco di nascita ma con un occhio rivolto all’Europa, Alessandro Antonello ha appena preso il volo verso Marsiglia, lasciando alle spalle un decennio di successi all’Inter. La sua nomina come nuovo direttore generale dell’Olympique Marsiglia segna un importante passo nel piano del club di diventare tra i 24 più importanti d’Europa. Un’avventura che promette emozioni e grandi sfide, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Sembrava destinato alla Roma, ma alla fine ha preso un aereo in direzione Francia. Alessandro Antonello, nativo della provincia di Varese ma da anni residente a Bergamo, è il nuovo direttore generale dell’ Olympique Marsiglia. Lo scorso febbraio il 59enne aveva salutato l’ Inter dopo dieci anni. “La nomina – si legge nella note del club francese – fa parte del piano del club di affermarsi come uno dei 24 club più importanti d’Europa, sia in termini sportivi che istituzionali. Antonello entrerà a far parte del consiglio di gestione del club insieme al presidente Longoria”. Il dirigente sarà responsabile dello sviluppo economico del club: guiderà la strategia per aumentare e diversificare i ricavi, garantire il pieno sfruttamento del potenziale dello stadio Vélodrome, accelerare la trasformazione digitale del club e rafforzare l’influenza internazionale del marchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it