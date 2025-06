Il Bari esonera moreno Longo | nelle prossime ore l' annuncio di Caserta

Il mondo del calcio è in fermento: il Bari cambia rotta e si prepara a una nuova sfida con Fabio Caserta. Dopo l'esonero di Moreno Longo, il club biancorosso fa un passo deciso verso il futuro. L’attesa è quasi finita: nelle prossime ore, l’annuncio ufficiale che segnerà l’inizio di una nuova era per i biancorossi. La passione, dunque, spinge verso nuovi traguardi.

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Moreno Longo non è più l'allenatore del Bari. Il club biancorosso ne ha comunicato l'esonero e nelle prossime ore annuncerà l'ingaggio del nuovo tecnico Fabio Caserta. "SSC Bari - si legge nella nota - comunica la decisione di non confermare Moreno. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il Bari esonera moreno Longo: nelle prossime ore l'annuncio di Caserta

In questa notizia si parla di: bari - moreno - longo - prossime

Interessamento dello Spezia per Moreno Longo ?Lo Spezia fa sul serio, il club ligure avrebbe avviato una trattativa per portare Moreno Longo sulla panchina degli acquilotti in sostituzione di Luca D'Angelo in procinto di passare al Modena. #100x100bari Vai su Facebook

Il Bari esonera moreno Longo: nelle prossime ore l'annuncio di Caserta; Longo verso l’esonero a Bari, poteva finire allo Spezia se D’Angelo avesse chiesto di lasciare; Bari, l’ora delle scelte: nodo tecnico e ds, tre le ipotesi sul tavolo.

Il Bari calcio esonera il tecnico Moreno Longo - Con una nota è stata ufficializzata la scelta, mentre è in trattativa per un nuovo allenatore (in pole c'è Fabio Caserta, ex Catanzaro): il club "comunica ... Scrive ansa.it

Il Bari esonera moreno Longo: nelle prossime ore l'annuncio di Caserta - 2025 non è stato confermato dopo aver mancato l’obiettivo play- Come scrive baritoday.it