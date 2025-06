Il Barcellona inguaia Allegri | notizia tremenda ora non c’è scampo

Il Barcellona sta scuotendo il mondo del calcio, inguaiando Allegri con una mossa a sorpresa che potrebbe rivoluzionare il mercato. Le grandi sfide del Mondiale per club negli Stati Uniti si intrecciano con tensioni e voci di mercato, lasciando il Milan e altri club italiani in allerta. Una notizia tremenda, che potrebbe cambiare gli equilibri già dalle prossime settimane. Resta sintonizzato, perché il calcio non smette mai di sorprenderci.

Brutte notizie per il Milan: Max Allegri è ora nei guai, colpa del Barcellona pronto a dare il via ad una girandola di mercato (Ansa Foto) – SerieAnews Le big del calcio mondiale si stanno sfidando negli Stati Uniti nel Mondiale per club, il torneo voluto da Gianni Infantino ed alla prima edizione. Certo, qualche op club manca all’appello, soprattutto se guardiano all’Europa. Il Barcellona ma anche il Liverpool e l’Arsenal guardano la competizione dal divano di casa, così come Manchester United, Napoli e Milan. Poco o male perché se da un lato lo spettacolo ne risente, dall’altro c’è da sottolineare come tutte queste formazioni possono già programmare la prossima stagione. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Barcellona inguaia Allegri: notizia tremenda, ora non c’è scampo

In questa notizia si parla di: barcellona - allegri - inguaia - notizia

Il Barcellona inguaia Allegri: notizia tremenda, ora non c’è scampo.

Leao, scambio con il Barcellona: “vale solo 60 milioni” | Allegri si prende il vecchio pallino in attacco - Rafael Leao, clamoroso scambio con il Barcellona: "Vale solamente 60 milioni di euro". Riporta interdipendenza.net

Allegri vince e ‘inguaia’ Inzaghi: “Momento giusto per l’esonero” - contro la Roma ed ora ha un difficile match contro il Barcellona. Si legge su calciomercato.it