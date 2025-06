Il 5x1000 premia Diabete Romagna | tanta generosità per l' associazione raccolti oltre 47mila euro

solidarietà e fiducia, Diabete Romagna potrà continuare a portare avanti progetti di ricerca, assistenza e sensibilizzazione. Un gesto che fa la differenza e che testimonia il cuore generoso della nostra comunità, pronta a sostenere chi combatte ogni giorno contro questa sfida. La Romagna risponde presente, e insieme possiamo fare ancora di più.

La Romagna risponde presente. Sono state 1.774 le persone che nel 2024, hanno scelto di destinare il loro 5x1000 a Diabete Romagna, trasformando un semplice gesto in un aiuto concreto per migliaia di adulti e bambini che ogni giorno affrontano il diabete. Grazie a questa forte dimostrazione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il 5x1000 premia Diabete Romagna: tanta generosità per l'associazione, raccolti oltre 47mila euro

Diabete Romagna. Aiuto psicologico ai ragazzi. Intesa con la Fondazione Carisp - In Romagna, il supporto alle giovani vittime del diabete si rafforza grazie alla collaborazione tra Diabete Romagna, la Fondazione Carisp e progetti come ‘Il diabete nella vita di tutti i giorni’ e ‘Muoviamo la salute 2024’.

