II Festival dell' Umano tutto Intero

Immergiti nel cuore di Roma il 17 e 18 giugno per il II Festival dell'Umano Tutto Intero, un viaggio tra vitalismo e nichilismo nel nostro tempo di transizione. Promosso dal network "Ditelo sui tetti", l’evento apre le porte a incontri stimolanti e riflessioni profonde presso il Pio Sodalizio dei Piceni. Due giorni di dialoghi e ispirazioni per riscoprire i luoghi e le strade della speranza. Non perdere questa straordinaria occasione di confronto e crescita.

“Fra vitalismo e nichilismo nel cambio d’epoca: i luoghi e le strade della speranza”. Questa la traccia scelta per il II festival dell’"umano tutto intero", promosso dal network "Ditelo sui tetti", il 17 e 18 giugno a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni. Una due giorni di incontri di alto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - II Festival dell'Umano tutto Intero

