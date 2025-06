Ieri in Campania | domenica di sangue sulle strade Calcio giovanile rissa sugli spalti

Domenica di tensione e incidenti in Campania: tra risse sugli spalti del calcio giovanile e episodi di coraggio, la regione si è mobilitata per far fronte a varie emergenze. Un pomeriggio intenso che ha messo in luce sia lo spirito di solidarietà che le criticità ancora presenti sul territorio. Ecco le principali notizie di ieri, 15 giugno 2025, che raccontano una regione in fermento e alle prese con sfide quotidiane più grandi di noi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 15 giugno 2025 Avellino – “Non ha esitato un istante Michele, agente della Polizia di Stato ad Ischia libero dal servizio, quando ha visto un appartamento avvolto dal fumo e dalle fiamme. Senza pensare al pericolo, si è lanciato all’interno per salvare Francesco, il proprietario, che si trovava sotto shock ma fortunatamente incolume”. ( LEGGI QUI ) Benevento – Ancora sangue sulle strade sannite. Un terribile incidente è avvenuto pochi minuti fa, lungo la via Appia tra le zone di Apollosa e Tufara. Coinvolte una Fiat Panda e un’ Audi station wagon. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: domenica di sangue sulle strade. Calcio giovanile, rissa sugli spalti

In questa notizia si parla di: campania - domenica - sangue - strade

Sagre e Feste in Campania da giovedì 15 a domenica 18 maggio - Dal 15 al 18 maggio, la Campania si anima con feste e sagre che celebrano la cultura e i sapori locali.

+++ ULTIM'ORA - STRADE DI SANGUE +++ Incidente mortale questa mattina presto sulla Strada Statale 18 all'altezza dello svincolo Agropoli Nord. Un centauro, originario di Eboli, si stava dirigendo a un motoraduno a Maratea ma arrivato all'altezza della loc Vai su Facebook

Ieri in Campania: domenica di sangue sulle strade. Calcio giovanile, rissa sugli spalti; Week-end di sangue sulle strade della Campania, 2 morti; Un'altra giornata di sangue sulle strade della Campania.

Ancora sangue sulle strade in Campania: madre e figlia precipitano in un fossato - A perdere la vota una donna di 77 anni mentre sua figlia di 54 anni è un in ... Da msn.com