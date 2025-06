Idf | attaccati centri comando Forza Quds

Le Forze di difesa israeliane hanno condotto un'operazione mirata contro i centri di comando della Forza Quds a Teheran, sulla base di intelligence precisa. La Forza Quds, ramo d’élite del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, orchestra attività all’estero, finanziando e dirigendo gruppi terroristici. Secondo l’IDF, i bersagli colpiti erano utilizzati dalla forza iraniana per...

9.38 Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che i jet dell'aeronautica militare hanno attaccato i centri di comando della Forza Quds a Teheran, basandosi su informazioni di Intelligence precise. La Forza Quds è un potente ramo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che invia combattenti all'estero e dirige e finanzia gruppi terroristici stranieri. Secondo l'Idf, i centri colpiti sono stati utilizzati dalla Forza Quds "per pianificare attacchi terroristici contro Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: forza - quds - centri - comando

Iran: Nyt, capo Forza Quds ucciso in raid israeliano - Un colpo significativo scuote le tensioni in Medio Oriente: il comandante della Forza Quds, Esmail Qaani, ucciso in un raid israeliano, rischia di alterare gli equilibri regionali.

- Comandante dell'esercito di terra iraniano - Comandante delle Forze Navali della Guardia Rivoluzionaria - Comandante della Forza Quds - successore di Qasem Soleimani - Comandante delle Forze Basij - Comandante della Marina iraniana Vai su X

Ucciso il comandante della Forza Quds Esmail Qaani Vai su Facebook

Colpiti centri comando Forza Quds a Teheran. Continua l'attacco dell'esercito israeliano; Idf: «Colpiti i centri di comando appartenenti alla Forza Quds». Almeno 5 vittime in Israele, Pezeshkian richiama all’unità nazionale; Israele colpisce il quartier generale delle forze Quds in Iran: la video-grafica dell'Idf.

"Colpiti centri di comando della Forza Quds". Continua l'attacco israeliano a Teheran - I jet dell'aeronautica militare hanno attaccato i centri di comando della Forza Quds, una componente del Corpo delle Guardie delle rivoluzione islamica. Riporta msn.com