Idf | raid contro siti missilistici Iran

In un'azione decisa e tempestiva, l'Aeronautica Militare israeliana ha condotto raid mirati contro siti missilistici in Iran, rafforzando la propria posizione di difesa. Questo intervento dimostra come le tensioni tra i due Paesi raggiungano livelli ancora più elevati, con il rischio di escalation che si fa sempre più concreto. La sicurezza regionale è in gioco, e la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi di questa delicata vicenda.

0.27 L'Aeronautica Militare israeliana ha lanciato attacchi contro siti missilistici terra-terra in Iran. "Le Forze di Difesa Israeliane stanno colpendo i siti di lancio di missili terra-superficie nell'Iran centrale. Stiamo agendo contro questa minaccia proveniente dal nostro spazio aereo e da quello iraniano", ha dichiarato su X il portavoce dell'esercito, il tenente colonnello Nadav Shoshani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cnn: Israele pronto a colpire siti Iran - Secondo fonti dell'intelligence americana, Israele sarebbe pronto a colpire le centrali nucleari iraniane, con raid imminenti.

#PrimaPagina Col fiato sospeso Ansia e preoccupazione nel mondo dopo il pesante raid israeliano contro siti nucleari e missilistici in #Iran. Uccisi vertici dei pasdaran. L'Iran ha risposto con il lancio di droni

Israele attacca l'Iran, la diretta «Siamo in guerra, non è un'operazione». Teheran: «78 morti e 329 feriti. Reagiremo con forza» Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani.

Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Ancora missili verso Israele, Idf colpisce aeroporto di Mashhad. Uccisi 14 scienziati nucleari - Il ministero degli Esteri di Kiev ha annunciato che cinque delle vittime del raid iraniano sulla città israeliana di Bat Yam erano cittadini ucraini; Nuovi raid in Iran, esplosioni a Tel Aviv. Eliminati i vertici dell'intelligence dei Pasdaran.

Iran, esplosioni nella base missilistica di Kermanshah - Un’ esplosione e un boato nei pressi della base missilistica di Kermanshah, nell’Iran occidentale, in un raid israeliano, testimoniati da video sui social. Come scrive msn.com