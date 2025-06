Idf | Abbiamo distrutto camion con missili diretti a Teheran

Dall’alba, l’IDF ha intercettato e distrutto camion carichi di armi diretti verso Teheran, tra cui lanciarazzi antiaereo, nel tentativo di sfuggire ai raid. Un’azione decisa per neutralizzare le minacce e rafforzare la sicurezza della regione. La situazione resta complessa e in continuo sviluppo, ma questa operazione dimostra come Israele agisca con precisione per proteggere i propri confini e la stabilità internazionale.

Since this morning, the IAF identified several trucks containing weapons, including surface-to-air missile launchers, advancing from western Iran toward Tehran, while attempting to escape IDF strikes. However, we struck the trucks, neutralizing the weapons and launchers.

