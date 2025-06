Identikit nuovo portiere Napoli | due piste per il vice Meret

Costruire un Napoli competitivo e all’avanguardia, puntando su un portiere che sia non solo un guardiano tra i pali, ma anche un elemento chiave nella fase di impostazione. Le due piste più calde portano a profili che rispondono a queste caratteristiche, con l’obiettivo di rafforzare il reparto e rendere il team ancora più solido sotto la guida del nuovo allenatore. La sfida è aperta, e le prossime settimane saranno decisive per definire il volto del Napoli del futuro.

