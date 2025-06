Idee di sostenibilità in memoria del maresciallo Piantadosi

Tra i vincitori, per la categoria “Cittadini”, è stato premiato un progetto innovativo di sostenibilità ambientale, che onora la memoria del Maresciallo Piantadosi attraverso azioni concrete a favore della comunità. Questo riconoscimento rappresenta un gesto simbolico e concreto di rispetto e impegno civico, dimostrando come il ricordo possa diventare motore di cambiamento positivo. Un esempio di come memoria e futuro possano camminare insieme, ispirando tutti noi a costruire una città più verde e consapevole.

Nell’ambito della cerimonia per il 45° anniversario in memoria del Maresciallo dei Carabinieri Stefano Piantadosi, vittima del dovere, si è svolta ieri al teatro dell’Ex Centrale di Pieve Emanuele la premiazione del Concorso di Idee “La mia città ideale“, promosso dai Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve con il Comitato Piantadosi. Un momento che ha unito la memoria al senso civico. Tra i vincitori, per la categoria “Cittadini“, è stato premiato il progetto Pieve Plastic-Free, ideato da Nicola Torri. L’idea propone un piano articolato per rendere progressivamente Pieve libera dalla plastica monouso, attraverso una serie di semplici interventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idee di sostenibilità in memoria del maresciallo Piantadosi

Sud Milano, la mia città ideale. Proposte per vivere meglio.

