Ibiza è invasa dai serpenti marini uno choc | abbiamo paura a tuffarci Una maledizione ha colpito | turisti terrorizzati in fuga dall’isola

i visitatori dell’isola. La tranquilla fuga verso il relax si trasforma in un incubo: tra paura e curiosità, turisti e residenti si chiedono cosa stia causando questa invasione improvvisa. Un fenomeno che sta attirando l’attenzione di tutti, lasciando dietro di sé un velo di mistero e preoccupazione. Ma cosa c’è davvero dietro questa strana ondata di serpenti? Scopriamolo insieme.

Immaginate la scena: finalmente è arrivato il momento della vacanza tanto attesa ma, proprio mentre vi state accingendo a fare il tanto agognato tuffo nel mare cristallino delle Baleari, ecco che davanti a voi spunta in acqua un serpente lungo quasi due metri. Una scena da horror, ma è esattamente ciò che sta succedendo a Ibiza, dove un'invasione di s erpenti biacco (Hemorrhois hippocrepis), una specie non autoctona, sta seminando il panico tra residenti e turisti in vacanza, e sta causando quello che gli esperti definiscono senza mezzi termini un "disastro ecologico". La situazione ha raggiunto un nuovo livello di allarme quando sono iniziati a circolare sui social video e foto di grossi serpenti, lunghi fino a 1,8 metri, che nuotano agilmente nel mare delle sue celebri coste.