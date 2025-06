I volontari in azione nel bosco Raccolti decine di sacchi di rifiuti

Nel cuore del weekend, decine di volontari hanno trasformato un'area boschiva in uno spazio più pulito e sicuro, raccogliendo decine di sacchi di rifiuti. Un impegno collettivo che dimostra come l’unione e la passione possano fare la differenza per il nostro ambiente. Questa iniziativa testimonia che, quando ci si impegna insieme, è possibile ridare vita alla natura e sensibilizzare la comunità. La lotta all'inquinamento parte da ciascuno di noi.

Decine di volontari si sono mobilitati nel fine settimana per ripulire un’area boschiva situata a ridosso della Strada Provinciale 105, nei pressi del deposito dei pullman di Autoguidovie Italiane e del centro commerciale Il Girasole. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle Sentinelle dell’associazione Parco Sud, delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) della Città Metropolitana di Milano e anche di attivisti di Greenpeace. Muniti di guanti e stivali, i volontari si sono calati nelle scarpate e nella vegetazione, raccogliendo ogni tipo di rifiuto abbandonato. Da anni, queste squadre intervengono per contrastare l’inciviltà di cittadini e aziende che preferiscono scaricare materiali nelle aree verdi o lungo le rogge di campagna, piuttosto che conferirli correttamente nelle piattaforme ecologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I volontari in azione nel bosco. Raccolti decine di sacchi di rifiuti

