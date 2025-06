I vigili del fuoco lanciano l’allarme | Sotto organico servono risorse

livelli critici, mettendo a rischio la capacità di intervento e la sicurezza di tutti. La situazione richiede interventi immediati per rafforzare il corpo e garantire un servizio efficiente e affidabile ai cittadini. Solo così sarà possibile preservare la protezione e la tranquillità della comunità bergamasca.

Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno e che rischia di compromettere il dispositivo di soccorso tecnico urgente e la sicurezza dei cittadini. È una crisi di carenza di personale senza precedente quella denunciata in provincia di Bergamo dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, attraverso le parole del segretario provinciale Enzo Sinaguglia, che evidenzia come la cronica carenza di organico stia ormai raggiungendo livelli insostenibili. "Allo stato attuale si raggiungono addirittura carenze del 37% nel ruolo dei capi squadra, le figure di coordinamento delle squadre nelle operazioni di soccorso – spiega Sinaguglia –.

