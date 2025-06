I vescovi toscani rientrano in città Gambelli | Si vedono volare missili

Le tensioni in Medio Oriente continuano a scuotere la regione, ma finalmente si respira un senso di sollievo: i vescovi toscani, rimasti bloccati ad Amman durante il loro pellegrinaggio, sono riusciti a tornare in Italia. Dopo un’odissea tra missili e incertezze, il loro rientro segna una speranza di pace e ripresa, dimostrando come il dialogo e la solidarietà possano superare anche le crisi più rischiose.

Si è conclusa per fortuna con esito positivo la vicenda dei vescovi toscani ancora bloccati ad Amman, in Giordania, dopo la fuga precipitosa dalla Terra Santa, dove stavano concludendo un pellegrinaggio, per l’inizio dell’ attacco missilistico di Israele all’ Iran. Dopo il rientro in Italia, due giorni fa, dei primi quattro componenti della delegazione ieri pomeriggio gli altri componenti della delegazione sono potuti partire dall’aeroporto di Amman (foto Toscana Oggi) con un volo della Royal Jordanian in partenza dalla capitale giordana alle 15.40, ora italiana. Al gruppo dei 29 pellegrini toscani si sono aggiunti anche tre frati francescani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I vescovi toscani rientrano in città. Gambelli: "Si vedono volare missili"

Lojudice guida i vescovi toscani in Terra Santa - Lo prejudice guida i vescovi toscani in Terra Santa, un pellegrinaggio di solidarietà e fede che si svolgerà fino al 13 giugno.

