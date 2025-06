I tesori del Belpaese Quando viaggiare diventa ricchezza Il programma completo

I tesori del Belpaese—dove ogni viaggio diventa un investimento di ricchezza interiore—attendono solo di essere scoperti. Francesco Moroni ci ricorda che “viaggiare è l’unica cosa che puoi comprare in grado di renderti più ricco”, un invito a esplorare non solo luoghi, ma anche sé stessi. Dall’Emilia-Romagna alle meraviglie nascoste di tutto il Paese, il turismo è il cuore pulsante della nostra anima e economia. E il nostro programma completo ti guiderà tra le meraviglie italiane più autentiche.

Francesco Moroni "Viaggiare è l'unica cosa che puoi comprare in grado di renderti più ricco". Chi non ha mai sentito almeno una volta questo aforisma di un anonimo, chi non si è mai sentito più maturo e forte di ritorno da un'avventura importante. Il turismo fa parte della vita di tutti e nel cuore di molti occupa un posto speciale, ma è anche – questa volta è davvero il caso di dirlo – il motore del Paese. A partire dall'Emilia-Romnagna, dalla Riviera alle città d'arte, che negli ultimi anni hanno vissuto profonde trasformazioni e grandi cambiamenti soprattutto in questo settore. E così, Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) attraverso il ciclo 'QN Distretti', dedicato alle grandi filiere produttive dell'Italia, ha scelto Rimini come tappa di un evento speciale dedicato al turismo, in programma domani al Grand Hotel di felliniana memoria, dalle 10.

