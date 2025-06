I soldi non fanno la felicità c’è uno studio che lo conferma Ma…

I soldi non fanno la felicità, si dice, ma uno studio su 22 anni di dati suggerisce che la gestione finanziaria può influenzare il nostro benessere psicologico. Mantenere buone abitudini economiche non solo tutela il portafoglio, ma anche la mente. Un legame sorprendente tra gestione del denaro e salute mentale emerge chiaramente: scopriamo come pratiche semplici possano migliorare significativamente la qualità della vita. Perché investire nel nostro equilibrio finanziario significa investire nel nostro sorriso quotidiano.

Il vecchio adagio " i soldi non danno la felicità " è, forse, stato confemato su uno studio che ha analizzato 22 anni di dati però c'è una buona abitudine che dovremmo tutti avere per uno stato di salute mentale sano. Salute mentale e gestione del denaro: come le abitudini finanziarie influenzano il benessere psicologico. Un legame inatteso tra portafoglio e benessere. Denaro e salute mentale sono spesso considerati mondi separati. Eppure, una ricerca rivoluzionaria condotta su oltre 20.000 australiani per 22 anni dimostra che le nostre abitudini finanziarie non solo riflettono il nostro stato psicologico, ma possono modellarlo attivamente.

I libri fanno la felicità, ma i soldi di più - I libri sulla felicità abbondano, offrendo saggezze, storie e strategie per raggiungerla. Sebbene i soldi non garantiscano la felicità, i libri sembrano sì: un universo di conoscenza e ispirazione che ci accompagna nel cammino verso il benessere e la realizzazione personale.

