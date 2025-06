I socialisti spagnoli e lo scandalo corruzione Sànchez promette il pugno duro | Non copriremo niente saremo intransigenti

Il panorama politico spagnolo si trova ora sul filo del rasoio, tra scandali di corruzione e promesse di rigore. Pedro Sánchez, leader resiliente e abituato a risollevarsi dalle ceneri, si prepara ad affrontare la sfida più dura della sua leadership: un governo in crisi e un'opinione pubblica sempre più scettica. Quanto tempo gli resta? La risposta potrebbe dipendere dalla sua capacità di rinnovarsi e di mantenere fede alle promesse di intransigenza.

Quanto tempo ha davanti a sé Pedro Sànchez come capo del governo in Spagna? La domanda è quasi da terno al lotto per un leader politico dato più volte per spacciato e che ogni volta ha saputo rimettere insieme i cocci, uscendo dalle macerie senza un granello di polvere. Ora, però, tocca ripetere una formula forse già usata in passato: è il momento di crisi più acuta del governo socialista che guida il Paese da sette anni contraddistinti da alti e bassi, nel consenso popolare e nell'unità delle sue maggioranze, a volte perfino variopinte. Il premier socialista è sotto assedio: l'inchiesta per corruzione che va sotto il nome di " Caso Koldo " ha scalato un gradino dopo l'altro l'organigramma del Psoe, arrivando al numero 3 Santos Cerdan, che oggi ha dato le dimissioni dagli incarichi dirigenziali e come deputato, e si aggiunge ad altri indagati eccellenti come l'ex ministro dei Trasporti José Luis Abalos e del consulente di quest'ultimo, Koldo García Izaguirre (da cui il nome giornalistico della storia).