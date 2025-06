I sindacati Siulp e Fsp sui 27 rinforzi estivi delle forze dell' ordine | Servirebbero subito almeno 100 poliziotti in più

I sindacati Siulp e Fsp evidenziano la carenza di personale tra le forze dell’ordine, in particolare chiedendo almeno 100 poliziotti in più per coprire efficacemente i rinforzi estivi. La realtà quotidiana a Pescara è fatta di cronache tragicomiche che mettono in discussione l’efficacia delle politiche di potenziamento. È ora di agire concretamente per garantire sicurezza e serenità ai cittadini, senza aspettare altri annunci vuoti.

«La forza che manca: cronache tragicomiche della polizia a Pescara. Ormai è diventato un rituale semestrale: aspettiamo con impazienza quasi infantile il piano dipartimentale sui potenziamenti delle specialità della polizia nelle province. Poi però arriva la matematica, che – ingrata – ci.

