I ricordi di Roy Paci | L' estate con Fiorello nei villaggi turistici

I ricordi di Roy Paci e il suo estivo con Fiorello nei villaggi turistici si intrecciano con le note del suo nuovo singolo «Tromba». Un brano che celebra la sua amata inseparabile compagna musicale, Sofia. Con una tournée in arrivo e progetti ambiziosi, Roy Paci ci invita a scoprire i suoi mondi sonori e personali nell’edicola degli artisti de Il Tempo. (GUARDA LA VIDEO INTERVISTA)

Il nuovo singolo «Tromba» e una tournée che lo porterà in giro sui palchi dell'estate con i suoi Aretuska. Roy Paci è venuto a raccontare i nuovi progetti nell'edicola degli artisti de Il Tempo di piazza Colonna. (GUARDA LA VIDEO INTERVISTA) Roy Paci, a chi è dedicato il nuovo singolo «Tromba»? «È dedicata proprio alla mia tromba che, da 40 anni, io chiamo Sofia. Per me è un essere vivente e dentro di lei ho trasferito parte della mia essenza,del mio respiro e del mio tempo. È la cosa con cui ho passato più tempo nella vita. Era doveroso omaggiarla perché con lei ho detto e fatto cose molto più intense di quelle che avrei potuto fare con la mia sola voce. 🔗 Leggi su Iltempo.it