Arezzo, 16 giugno 2025 – I progetti di riqualificazione urbana nel Centro Storico Poppi. La Pro Loco Centro Storico Poppi è lieta di annunciare una serie di nuovi interventi mirati a migliorare la fruibilità, l'accoglienza e la vivibilità del centro storico del borgo, con particolare attenzione alla sostenibilità, al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Nel dettaglio, nelle prossime settimane saranno realizzate le seguenti opere: Installazione di due panchine a semicerchio all'interno dell'area verde della rotatoria di Piazza della Repubblica: un intervento che punta a rendere questo spazio un punto di sosta piacevole e armonioso per cittadini e visitatori, promuovendo momenti di relax in un'area centrale e ben visibile del paese.

