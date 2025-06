I Pasdaran rintracciati e uccisi grazie al vaccino contro il Covid | le accuse dell’Ayatollah no-vax tornano a far discutere

Le recenti dichiarazioni di Abbas Tabrizian, noto come il “padre della medicina islamica tradizionale”, riaccendono il dibattito sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid. L'ayatollah ha sollevato dubbi, affermando che alcuni leader militari sono stati individuati e uccisi grazie al vaccino, alimentando le polemiche tra i sostenitori e i detrattori della campagna vaccinale. Ma quanto c’è di vero in queste accuse infondate?

Tornano a far discutere alcune affermazioni di Abbas Tabrizian, definito da ammiratori e seguaci «il padre della medicina islamica tradizionale». L'ayatollah infatti è tornato a criticare il vaccino contro il Coronavirus. Sul suo canale Telegram, che conta centinaia di migliaia di iscritti, infatti, avrebbe scritto che «i comandanti del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica sono stati rintracciati e uccisi grazie al vaccino contro il coronavirus che si erano iniettati qualche anno fa». Poi ha aggiunto «Abbiamo gridato a gran voce di non vaccinare, queste grida erano per compassione».