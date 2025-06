I pantaloni Capri di tendenza secondo le sfilate P E 2025

Scopri i pantaloni Capri di tendenza secondo le sfilate Primavera/Estate 2025: tra righe colorate di Louis Vuitton, eleganti neri di Missoni e vivaci quadretti rossi e bianchi di altri stilisti, questa stagione celebra la leggerezza e il stile senza tempo. Perfetti per un look fresco e sofisticato, i Capri si confermano must-have imprescindibili. Sono pronti a conquistare il tuo guardaroba e a trasformare ogni outfit in un’espressione di charme e personalità .

Accanto a shorts e bermuda, tra i pantaloni di tendenza della bella stagione ci sono i Capri (o pinocchietto). Ecco i modelli avvistati sulle passerelle delle sfilate PE 2025.  Louis Vuitton punta tutto su modelli a righe di diversi colori, mentre Missoni porta in passerella i classici Capri pants neri combinati a un top con motivo a zig zag tridimensionale. A seguire, pantaloni bianchi per Carolina Herrera e a quadretti rossi e bianchi da Tommy Hilfiger. Tutti i look nel video di Amica.it, compresi quelli di Vaquera e Rotate. GUARDA LE FOTO I pantaloni Capri di nuovo nel cuore delle celebrities. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I pantaloni Capri di tendenza secondo le sfilate P/E 2025

In questa notizia si parla di: pantaloni - capri - tendenza - sfilate

