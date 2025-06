I No vax e il trucco del cucchiaino

bufale più diffuse tra i no vax: il trucco del cucchiaino. Un articolo pieno di congetture infondate, pubblicato su una rivista predatoria, che si presenta come se fosse scienza, ma che in realtà alimenta soltanto teorie senza fondamento. La pseudoscienza motivata da un’agenda cerca di convincere con argomentazioni vuote e prive di riscontro. Eppure, questa tecnica continua a circolare, dimostrando quanto sia importante distinguere tra fatti e false credenze.

L'ennesimo articolo pubblicato dai novax su una pseudorivista scientifica raggiunge cime surrealiste: se la pseudoscienza motivata da un'agenda avesse bisogno di un manifesto, questo articolo lo sarebbe. Si tratta in sostanza di un'accozzaglia di congetture grottesche, priva di basi sperimentali, pubblicata su una rivista predatoria già da tempo identificata come tale da Jeffrey Beall. Il tutto per sostenere l'esistenza di una delle più fantasiose fra le fesserie degli antivaccinisti: la "magnetizzazione iatrogena" del corpo umano dopo la vaccinazione anti-Covid, vale a dire il sorgere di una capacità magnetica dell'intero corpo umano, capace di attirare oggetti metallici dopo la temuta puntura.

