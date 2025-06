I locali di piazza XIII Vittime ostaggio dei clochard | Sputi e bastonate c' è pure chi si masturba in strada

La situazione in piazza XIII Vittime è diventata insostenibile: senzatetto, comportamenti molesti e rifiuti ovunque compromettono la quiete e la sicurezza di locali e passanti. Tra episodi di violenza, degrado e atteggiamenti inquietanti, cittadini e operatori sono costretti a convivere con una realtà difficile da ignorare. È giunto il momento di affrontare questa emergenza e trovare soluzioni concrete per restituire dignità e tranquillità a questa piazza, punto nevralgico della città.

Immondizia sparsa ovunque, bisogni in pubblico, sbronze moleste e liti violente, persino atti di autoerotismo davanti a clienti e passanti. È questa la realtà con cui convivono da mesi i titolari e i dipendenti dei locali di piazza XIII Vittime. La presenza di diversi senzatetto, spesso in preda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - I locali di piazza XIII Vittime ostaggio dei clochard: "Sputi e bastonate, c'è pure chi si masturba in strada"

In questa notizia si parla di: locali - piazza - xiii - vittime

Perugia, semina il terrore in piazza e nei locali per più giorni: scatta l’arresto - Perugia vede il panico dilagare nel quartiere universitario di piazza Grimana, dove un albanese di 34 anni ha seminato terrore per diversi giorni.

. : Una situazione difficilissima a Palermo a piazza XIII Vittime, dormitorio a cielo aperto per... Vai su Facebook

Terna, in collaborazione con il Comune di Palermo, avvierà il 17 giugno un intervento di rifacimento dell'asfalto lungo via Francesco Crispi, nei pressi di piazza XIII Vittime Vai su X

I locali di piazza XIII Vittime ostaggio dei clochard: Sputi e bastonate, c'è pure chi si masturba in strada; Lavori per riasfaltare via Crispi, previste limitazioni: sottopasso chiuso di notte; Furto con spaccata nel negozio il Vizietto di piazza XIII Vittime a Palermo.

Lavori di asfaltatura delle strade per Terna a Palermo, ecco dove - Terna, in collaborazione con il Comune di Palermo, avvierà il 17 giugno un intervento di asfaltatura lungo via Francesco Crispi, nei pressi di piazza XIII Vittime, in un tratto già interessato dai lav ... Scrive msn.com

Lavori per riasfaltare via Crispi, previste limitazioni: sottopasso chiuso di notte - L'intervento, a cura di Terna, che ha ammodernato i cavi della linea elettrica dovrebbe durare tre giorni a partire da martedì 17 giugno. Segnala palermotoday.it